4 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 4 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 137 bini aşkın korona virüs testi yapıldı ve 11 bin 322 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonuçları pozitif çıkan ve hastalığı ağır olarak geçiren 685 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Can kayıpları bugünde devam etti ve ülke genelinde korona virüs tedavisi gören 68 vatandaşımız hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Son açıklanan resmi rakamlar göre ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 2,7 milyonu aştı. Toplam vefat sayısı ise 28 bin 839 olarak kayıtlara geçti.

4 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU