4 Mart 2021 Perşembe Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 4 Mart 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? koronavirüs tablosu açıklandı mı? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 04.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.
04 Mart 2021 Perşembe 20:09
Takip Et:
28 Şubat'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.