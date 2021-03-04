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4 Mart 2021 Perşembe gününün COVID-19 verileri tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2021 koronavirüse yakalan yeni vakaları ve ölüm sayılarını açıkladı. İşte 4 Mart 2021 güncel COVID-19 hasta tablosu.

04 Mart 2021 Perşembe 22:47
4 Mart 2021 Perşembe gününün COVID-19 verileri tablosu açıklandı
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Her geçen gün etkisini göstermeye devam eden koronavirüs’ün takibi çok önem kazandı. Bakanlık 4 Mart Perşembe gününün güncel vaka tablosunu yayınladı. Vatandaşların merakla beklediği o tablo…

Son 24 saatte 137.885 test yapıldı ve bununla birlikte Türkiye’nin toplam yapılan test sayısı 33.716.746 oldu. 

 

Yeni hasta sayısı 11 binin üstünde

4 Mart Perşembe günü hastalık belirtisi gösteren 685 kişi ile birlikte toplam 11.322 yeni vaka tespiti yapıldı. Toplam koronavirüs hastası sayısı ise 2.746.158’e yükseldi. Koronavirüsten ölüm sayısı 68 kişi yükselerek toplam ölüm sayısı 28.839 oldu.

 

 

Ağır hasta sayısı 1.220

4 Mart Perşembe günü toplam 7.873 hasta iyileşti. Bununla birlikte toplam iyileşen vaka sayısı 2.601.137’ye yükseldi. Ayrıca hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6 olurken ağır hasta sayısı 1.220 oldu.

 

3 Mart Çarşamba günü 7.191 kişi sağlığına kavuşmuştu

3 Mart günü hastalık belirtisi gösteren 689 kişi ile birlikte toplam 11.520 yeni vaka tespiti yapılmıştı. Koronavirüsten ölüm sayısı 65 kişiyken toplam iyileşen hasta sayısı 7.191 kişi olmuştu.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs4 Mart Perşembe
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