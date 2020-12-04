4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 194 bini aşarken , 32 bin 736 vaka tespit edildi.
Hastalığa yakanan bu kişilerden 6 bin 903 kişi tedavilerinin devam için hastanelere yatırıldı.
Açıklanan resmi rakamlar göre ağır hasta sayısı ise 5 bin 703 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır ve aktif hasta sayısının arttığına dikkat çekti ve kalabalık ortamlardan uzak durulması hususunda uyarılarını yineledi.
4 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Son Güncelleme: 04.12.2020 19:48