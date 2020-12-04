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4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 32,736 olarak açıklandı.

04 Aralık 2020 Cuma 19:48
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 194 bini aşarken , 32 bin 736 vaka tespit edildi.

Hastalığa yakanan bu kişilerden 6 bin 903 kişi tedavilerinin devam için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybedeb kişi sayısı 193 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 14 bin 509 oldu.

Açıklanan resmi rakamlar göre ağır hasta sayısı ise 5 bin 703 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır ve aktif hasta sayısının arttığına dikkat çekti ve kalabalık ortamlardan uzak durulması hususunda uyarılarını yineledi.

4 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA SAYISI



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:48
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4 ARALIK VAKA TABLOSUKorona Virüs Vaka Tablosu
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