3'üncü dozda hangi aşı daha güçlü? Uzman isim yanıtladı..

Türkiye genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken , vatandaşlar Sinovac ile BioNTech aşılarından istediklerini olabiliyorlar. Daha güçlü bir bağışıklık ve sonrasında hatırlatma dozu olarak uygulanmasına karar verilen 3'üncü doz içinde vatandaşlar hangi aşıyı olup olmaları gerektiğine karar veremiyorlar. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tüm merak edilenleri detaylı olarak yanıtladı.

Uzman olarak iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin üçüncü aşılarını BioNTech olarak yapıldığında daha güçlü bir bağışıklık olduğunu değerlendirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, Sinovac'ın bir inaktif bir aşı olduğunu ve koruyuculuğunun zamanla azaldığını belirtti. Bu sebepten dolayı aşısının iki dozunu da Sinovac olan kişilerin 3 veya 6 ay sonra hatırlatma dozlarını isterlerse Sinovac olarak isterlerse de BioNTech olarak yaptırabileceklerini aktardı.

Yapılan araştırmalarda mRNA aşılarının deltaya varyantına karşı etkili bir aşı olduğu sonuçlarının elde edildiği bilgisini paylaşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kendilerinin değerlendirmesinin de iki doz Sinovac olan kişilerin üçüncü hatırlatma dozlarını BioNTech olarak aldıklarında güçlü bir bağışıklık sahibi olabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Bunun sadece bir gözlem olduğunu bununla ilgili çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, konulmasının devamında henüz böyle bir çalışmayla ilgili sonuçlarının yayınlanmadığını ifade etti.