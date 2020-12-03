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38. Hafta Gebelik Döneminde Neler Olur? Gebeler Ne Yapmalıdır?

38.hafta gebelik döneminde neler yaşanır? 38. hafta hamile olan anneler cinsel hayata devam edebilirler mi? 38. haftada bebeğin gelişim durumu nedir? Anne adaylarının merak konusu olan 38. hafta gebelik döneminde ne yapmaları gerektiği ve vücutlarındaki değişimlerin ne olacağı konusu anne adayları tarafından araştırılıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:45
38. Hafta Gebelik Döneminde Neler Olur? Gebeler Ne Yapmalıdır?
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38.Hafta Gebelik Döneminde Neler Olur?

Gebeliğin 38. Haftasında bebeğinizin ortalama kilosu 2.850 gram ve boy uzunluğu ise 48 cm civarındadır. Bu oranlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Çünkü bebeğin gelişimi annenin beslenmesine kendine iyi bakmasından kaynaklı bebeğin gelişiminde değişiklikler görülebilir. 3. Haftada doğuma tahmini olarak 20 gün kalmıştır.

38. Hafta Gebelik Döneminde Annede Hangi Değişimler Meydana Gelir?

Bu dönemde genel olarak annede bel ağrısı şikayetleri artmaktadır. Anneler bu dönemde genel olarak orgun ve bitkin olurlar. Mide bulantısı sık sık görülür. Anneler mide bulantısını bastırmak için badem tüketebilirler. Bebeğin bu dönemde gelişimi tamamlanmıştır. Artık dünyaya gelmek için hazır bekliyordur. Bebek 38. Haftada dünyaya gelse bile gayet sağlıklı olarak doğacaktır. Anneler 38. Haftaya kadar toplam olarak 16 kilo almış olacaktır. 38. Haftada cinsel ilişkiye engel olan bir durum yoktur. Eğer düşük riskiniz, kanama, erken doğum riski, enfeksiyon gibi durumlar varsa cinsel hayata ara verilmelidir. Cinsel aktivitelerde dikkatli olunmalıdır. Erkeğin eşine narin davranması gereklidir çünkü bebeğe zarar verebilir. Bu kurallara dikkat edilerek hamilelik döneminde cinsel hayata devam edilebilir. Ancak bazı doktorlar bu haftadan sonra cinselliğe ara verilmesini önermektedirler.  Gebeliğinizin bu döneminde doktorunuz sizden Grup H Strep testi isteyecektir. Grup H, vajina çevresinde ya da içerisinde yaşayan bir bakteri türüdür. Gebelerin yüzde 35’inde bu bakteriye rastlanır. Bu bakteri risk taşımaz ama yine de gözetilmesi önemlidir. Grup H bakterisi gözetilmezse doğum esnasında bebeğe bakteri bulaşabilir ve bebekte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sonuçlar kan zehirlenmesi, menenjit gibi sorunlara yol açabilir. Eğer Grup H’niz var ise bu sorunlar bebek doğduktan birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Ama bebeğinizi bu enfeksiyondan korumanız mümkün. Doktorunuz vajinanızda bu bakteriyi tespit ederse size antibiyotik tedavisi uygulayabilir ve bu sayede bebeğinizin bakteri kapma olasılığı en az seviyeye indirilir.

38. Haftada Bebekte Hangi Değişimler Meydana Gelir?

Bebeğiniz son haftalara geldiğinden dolayı organlarının büyük bir oranda geliştiği ve dünyaya gelmesi için çok az zamanı kalmasından dolayı rahminizin aşağısına doğru inmesi görülebilir.

38. Haftada Gebelik İçin Öneriler

Gebeler bu haftada çokça dinlenmelidir. Bebeğinizin dünyaya gelmek için son  haftaları olduğu için beyni ve akciğerleri gelişimine devam edecektir. Doğumunuza az bir süre kalmasından dolayı doğum çantanızı hazırlayarak doktorunuzla doğum planı yapmaya başlayabilirsiniz. Artık bebeğinize kavuşmaya çok az bir zaman kaldığından doğumdaki yaşayacağınız zorluklara da hazır olmaya başlamanız gereklidir.  

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:45
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Anahtar Kelimeler:
38. HaftaGebelikAnneDoğumGelişim
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