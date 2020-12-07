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37. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Kadınların 37. hafta gebelik döneminde yaşadığı gözle görülür değişimler nasıldır? Bu süreçte karnındaki bebeklerde görülen değişimler nasıl olacaktır? 37. hafta gebelik döneminde olan kadınların yapması gereken şeyler nelerdir? Gibi sorular hamile olan kadınlar tarafından merak edilmektedir.

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:18
37. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
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Gebeliğin 37. haftasında bebeğinizin tahmini ağırlığı 2.850 kg ve tahmini uzunluğu 48 cm'dir. Bu dönemde bebeğiniz doğumuna 27 günlük bir süre zarfı kalmıştır.

37. Hafta Gebelik Döneminde Annede Meydana Gelen Değişimler

Bebeğinizin doğumuna çok az zaman kaldı. Hamileliğin son dönemi olarak nitelendirebilirsiniz. Bebeğiniz bu hafta doğsa bile bebeğinizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecektir. Bu dönemde bebeğiniz rahimde büyümeye devam edecek. Bebek büyüdükçe kilo artar ve doğumdan sonra vücut ısısı düzenlenebilir. Hamileliğin 37. haftasında rahmin büyümesinin durduğunu fark edeceksiniz. Ama endişelenecek bir şey yok. 37. haftaya kadar, birçok hamile kadının rahim boyutu aynı kalır. Hamileliğin bu haftasında 16 kilo almış olabilirsiniz. Hamileliğin son birkaç haftasında bazı kadınlar kilo verebilir. Bu normaldir ve bebeğinize zarar vermez.

37. Hafta Gebelik Döneminde Bebekte Meydana Gelen Değişimler

Artık doğuma çok kısa zaman kaldığı için doğum çantasını hazır tutabilirsiniz. Ayrıca doktorunuzla konuşabilir ve bir doğum planı oluşturabilirsiniz. Bebek sezaryen veya normal doğumla doğacaktır. Sorun yoksa normal doğum tercih edilmelidir. Çünkü sezaryen doğum bir ameliyat olmaktadır. Bu nedenle doğumdan sonra sorunlara neden olabilir. Normal doğumun aksine bağırsaklar hava ile temas ettiğinde hareketleri daha yavaş olur ve gaz sancıları olabilir. Ancak zorunlu sezaryen var ise doktorunuzun önerdiği gaz engelleyici ilaçlar kullanılarak bu sorun önlenebilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Gebelik37. HaftaBebekAnneHamielik
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