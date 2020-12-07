36. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

36. gebelik haftasında bebeğiniz 34 günlük olacaktır. Bu hafta bebeğiniz marul gibi görünüyor. Ağırlığı yaklaşık uzunluğu yaklaşık 7 cm ve ağırlığı 2.600 kg’dır. Bebeğiniz doğum gerçekleşene kadar büyümeye devam edecektir.

36. Hafta Gebelik Döneminde Annede Meydana Gelen Değişimler

Hamileliğin bu döneminde ulaşacağınız en yüksek kiloya neredeyse ulaşmışsınızdır. Kanınızın büyüdüğünü düşünebilirsiniz. Ama tam tersi olacaktır. Hamilelik sırasında rahim kavun büyüklüğüne ulaşabilir. Hayatınızda, vücudunuz asla bu kadar büyük bir değişiklik göstermeyecektir. Rahminiz doğumdan sonraki 6 hafta içinde eski halini alacaktır. Kendinize tam bir hamileliğin 37 ila 41 hafta arasında olduğunu hatırlatın. Bebeğiniz bu iki hafta arasında doğabilir. Bu oldukça normaldir. Doğumdan önce yeterince dinlenip rahatladığınızdan emin olun. Belirtilen doğum tarihinde hamile kadınların sadece %5'i doğum yapmaktadır. Bu dönemde çoğu hamile kadının başına gelen sırt ağrısını yaşayabilirsiniz. Hamileliğin 36. haftasında yorgunluk, halsizlik en üst düzeydedir. Gözlem sonucunda, hamile kadınların yarısında asit reflü semptomları görülür. Bu sorunlar doğumla sona erecektir.

36. Hafta Gebelik Döneminde Bebekte Meydana Gelen Değişimler

36. Hafta Gebelik Dönemi İçin Tavsiyeler

Bu dönemde bebeğin organları, üreme sistemi ve bazı fizyolojik özellikleri gelişmeye devam eder. Unutmayın, bebeğin kilo alması önemlidir. Dünyaya ne gelişmiş olarak gelirse, o kadar hazırlıklı olacaktır. Bazı araştırmacılara göre hamileliğin 36. haftasında bebek annenin vücuduna doğum yapması için sinyal gönderir. Doğum sürecine bakarsak, onu tetiklemekle ilgili birçok teori var. Ancak, bu teorilerin gerçekliği henüz doğrulanmadı. Bazı araştırmacılar, bebeğin doğum yapmak üzereyken beynin böbrek üstü bezlerine bir sinyal gönderdiğini söylüyor. Böbreküstü bezleri de bu sinyale hormon üretimi yoluyla yanıt verir. Vücudun doğum belirtisi olan östrojen ve progesteron üretimini uyarmasına destek olur. Bazı araştırmacılar, vücudun diğer bölgelerine sinyaller ve hormon salgısı göndererek bebeğin akciğerlerinin artık dış dünyaya yeterince geliştiğine inanmaktadır.

Bu haftalar son birkaç hafta olduğu için doğuma hazır olmalısınız ve artık doğum çantasını hazırlayabilirsiniz. Bu dönemde yorulmayın ve daha fazla dinlenin. Beslenmenize dikkat etmeye devam edin.