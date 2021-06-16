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35 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşı randevu sistemine dahil edildi!

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi detaylarını paylaşırken 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşı randevu sistemine dahil edildiğini duyurdu. Belirlenen yaş grubu içerisinde olan tüm vatandaşlar yarından itibaren MGRS sistemi veya e-nabız sistemi üzerinden aşı randevularını oluşturabilirler.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:44
35 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşı randevu sistemine dahil edildi!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Bugün bir toplantı gerçekleştiren 'Koronavirüs Bilim Kurulu', toplantıda vaka sayıları ve tedbirleri değerlendirmeye alırken aşı takvimi ile ilgili de yapılacak değişiklikleri görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30’da video konferans yöntemi ile toplanan Bilim Kurulu, son değerlendirmeleri yaptıktan sonra toplantıyı sonlandırdı ve Bakan Koca toplantının ardından YouTube üzerinden canlı yayına çıkarak bir basın açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, basın açıklaması sırasında 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı müjdesi paylaşırken yarından itibaren yaş grubuna dahil olan tüm vatandaşları aşı randevu sistemine dahil ettiklerini ve sırası gelen vatandaşların aşı randevularını oluşturduktan sonra uygulamaya geçebileceklerini söyledi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Aşı RandevusuMHRSE Nabız35 Yaş üzeri
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