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35. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Kadınların 35. hafta gebelik döneminde yaşadığı gözle görülür değişimler nasıldır? Bu süreçte karnındaki bebeklerde görülen değişimler nasıl olacaktır? 35. hafta gebelik döneminde olan kadınların yapması gereken şeyler nelerdir? Gibi sorular hamile olan kadınlar tarafından merak edilmektedir.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:12
35. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
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Gebeliğin 35. haftasında bebeğin ağırlığı yaklaşık 2.300 kg'dır ve boyu yaklaşık 45 cm'dir. Ancak her gebelik farklı olduğu için bu değerler farklı olabilir. Bu dönemde bebeğinizin aşağı yukarı marul büyüklüğündedir.

35. Hafta Gebelik Döneminde Annede Meydana Gelen Değişiklikler

Bu haftadan itibaren kasılmalarınız artacak ve kasılmalar daha uzun sürebilir. Ayrıca vajinal bölgedeki akıntılar artabilir. Bu akıntılar kanlıysa birkaç gün içinde doğum gerçekleşebilir. Ancak akıntı şiddetliyse ve uzun sürüyorsa doktora görünmelisiniz. Bu dönemde gece uykunuz zorlaşır. Gün içinde uyumaya çalışın. Ayrıca hamileliğin 35. haftasında sıklıkla rahatsız edici rüyalarla karşılaşılır. Kendinizi rahatlatmaya ve endişelerinizi başkalarıyla paylaşmaya çalışın. Bebeğinizin hareketlerini izlemek bu zamanda rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bebeğinizin hareketlerinin azaldığını fark ederseniz, bir doktora görünün. Bu süre zarfında hamileliğin başlangıcından itibaren 14 kg almış olabilirsiniz. Ancak bu sayı her anne adayı için farklıdır.

35. Hafta Gebelik Döneminde Bebekte Meydana Gelen Değişimler

Gebeliğin 35. haftasında bebeğin yağ birikimi oluşmaya devam eder. Bu yağ depoları bebeğinizi koruyacaktır. Aynı zamanda bu dönemde bebeğin emme refleksi gelişmiştir. Erken dünyaya gelirse herhangi bir sorun olmayacaktır.

35. Hafta Gebelik Dönemi İçin Tavsiyeler

Hamilelik sırasında çok fazla endişelenmeyin. Rahatlamak için biraz zaman ayırın. Her zaman olumlu düşünmeye çalışın ve diğer anne adaylarıyla rahatlamaları için konuşun. Hamilelik sırasında size kimin eşlik edeceğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazı anne adayları aile üyelerinin yanlarında olmasını isterken, diğerleri doğum sırasında sakin kalmayı bekler. Doğum sırasında kendinizi rahat ve güvende hissetmeniz önemlidir. Doğum endişelerinizi eşiniz veya akrabalarınızla paylaştığınızdan emin olun. Gebeliğin 35. haftasında iletişimi açık tutmak çok önemlidir. Hamileliğin son birkaç haftasından önce masaj yaptırmadıysanız, masaj yapmayı düşünebilirsiniz. Hamile kadınların özel masaj tercihleri ​​vardır. Hamilelik masajı, ağrı ve şişme gibi diğer semptomları hafifletebilir. Masaj sırasında sakinleştiğinizi ve korkularınızın hafiflediğini göreceksiniz. Birçok sağlık kurumu hamile kadınlara masaj hizmeti vermektedir. Bu hizmeti ayrıca kaplıcalar ve masaj dükkanlarından da alabilirsiniz. Masajın üzerinizde büyük etkisi vardır. Stresliyseniz kesinlikle masaj yaptırmalısınız.



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:12
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Gebelik35. HaftaAnneBebekHamilelik
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