34. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Hamileliğin 34. haftasında bebeğin ağırlığı yaklaşık 2.100 kg'dır. Uzunluğu yaklaşık 44 cm'dir. Ancak bu oranlar hamilelikten gebeliğe değişebilir. 34. gebelik haftasında bebeğin tahmini boyutu pırasa kadardır.

34. Hafta Gebelik Döneminde Annede Meydana Gelen Değişimler

Bu haftadan sonra kendinizi hamile olan diğer hamile kadınlarla karşılaştırabilirsiniz. Onlardan daha büyük veya daha küçük olduğunuzu düşünebilirsiniz. Her bebeğin farklı bir şekli vardır. Unutmayın, kanınızın büyüklüğü bebeğinizin bedeniyle doğru orantılı değildir. Daha küçük ölçülere sahip ve görünüşte daha küçük hamile kadınlar daha büyük bebekler doğurabilir. Hamileliğin 34. haftasında, yaklaşan doğum için endişeli ve üzgün hissedebilirsiniz. Doğum yaklaştıkça anneler doğum kanalına bebeklerin uygun olmadığına, aksi takdirde başka sorunlarla karşılaşacaklarına inanmaktadır. Doğum kanalınız dar olsa bile bebeğiniz sorunsuz doğabilir. Bunun için endişeleniyorsanız bir doktora danışabilirsiniz. Minyon kadınlar, diğer tüm kadınlar gibi büyük bebeklere sahip olabilir. Bu nedenle vücudunuz için endişelenmenize gerek yoktur. Hamileliğin ilk haftasından itibaren ara sıra braxton hicks kasılmaları yaşayabilirsiniz. Bebeğinizin alt karın bölgesinde yerleştiğini hissedeceksiniz. Bunun nedeni doğum kanalının ilk başının ortaya çıkmasıdır. Daha önce doğum yapmış anneler için bu doğum öncesine kadar gerçekleşmeyebilir. Bu dönemde çok kaşınıyorsanız, hamilelik alerjileriyle karşılaşabilirsiniz. Bir doktora görünüp ondan yardım alabilirsiniz.

34. Hafta Gebelik Döneminde Bebekte Meydana Gelen Değişimler

34. Hafta Gebelik Dönemi İçin Tavsiyeler

Hamileliğin 34. haftasında bebeğiniz büyüyecek. Kilo alımı ve kemik büyütme. Birçok anne adayı, bebeklerinin özelliklerini ultrason aracılığıyla anlamayı umar. Ancak bu tahminlerde bazı küçük hatalar olabilir. Amniyotik sıvı ve plasentanın ağırlığını düşündüğünüzde bebeğinizin kilosunu tahmin etmek zordur. Ancak ultrason yardımı ile bebeğin kilosu ve boyu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bebeğinizin dünyaya gelmesine çok az zamanı kaldı. Bu nedenle, hastanede ön kayıt yaptırabilirsiniz. Böylelikle tüm süreçlerin doğumda daha hızlı olmasını sağlayacaksınız. Doğumda akla gelen tek şey formalitelere hazırlanmak için belgeleri doldurmaktır.