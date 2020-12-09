33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Bu dönemde yalancı doğum ağrılarınız artacaktır. Kanınızın büyüyeceğini gözlemlenir ve artık geceleri düzenli uykuya dalabilirsiniz. 33. gebelik haftasında ellerinizde, ayaklarınızda ve vücudunuzun belirli bölgelerinde uyuşma hissedeceksiniz. Bu süre zarfında ayaklarınız şişebilir. Bebek rahmin tüm gelişimini tamamlamıştır. Alanı eskisinden daha küçük. Bebeğin hareketi nedeniyle sık sık kasılacaksınız.

Gebelikte 33.Hafta; Annede Yaşanan Değişimler

Hamile annenin kalp atış hızıöncesine göre daha hızlıdır. Bebeğin büyümesinin karın bölgesindeki büyük kan damarları üzerindeki baskısı nedeniyle varis adı verilen pembe hormonlar ve örümcek damarlar gözlenmiştir. Kan akışının artması nedeniyle sabahları gözlerde şişlik meydana gelebilir. Progesteron arttıkça solunum hızınız artar. Hamileliğin 33. haftasında hormonal nedenlere bağlı olarak göğüsler ve meme bezleri büyür. Rahim kasları size yanlış doğum sancıları hissettirir. Uterusun idrar yoluna ve mesaneye baskı uyguladığından, sık idrar kaçırma yaşayabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için özen göstermelisiniz. Karın, kalçalar, üst kollar ve bacaklardaki deri gerilir. Hamileliğiniz cildinizdeki elastik lifleri zayıflattıkça kortizol hormonu artar ve kalın pembe çizgiler oluşturur.

Gebelikte 33.Hafta; Bebekteki Değişimler

Bebeğin boyu 48 cm'ye kadar ve ağırlığı 1.900 kg civarındadır. Bebek hızla kilo alır ve karında hareket edecek yer kalmadıkça uyuyarak vakit geçirir. Kemik yapısı oluşur ve kemikler sertleşir. Kafatasındaki doğum kanalından geçiş sağlayan kemikler kaynaşmamıştır. 33. gebelik haftasında bebeğiniz akciğer solunumunu tam olarak tamamlamamıştır. Dizler ve dirsekler karın üzerinde bükülür, kollar ve bacaklar vücudun önünde çaprazlanır. Bebeğiniz bunu hissedebilir, ışığa duyarlıdır ve sesleri duyabilir. Zaman zaman gözbebekleri büyür ve küçülür.

Gebelikte 33.Hafta Önerileri