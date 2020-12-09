33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Bu dönemde yalancı doğum ağrılarınız artacaktır. Kanınızın büyüyeceğini gözlemlenir ve artık geceleri düzenli uykuya dalabilirsiniz. 33. gebelik haftasında ellerinizde, ayaklarınızda ve vücudunuzun belirli bölgelerinde uyuşma hissedeceksiniz. Bu süre zarfında ayaklarınız şişebilir. Bebek rahmin tüm gelişimini tamamlamıştır. Alanı eskisinden daha küçük. Bebeğin hareketi nedeniyle sık sık kasılacaksınız.
Gebelikte 33.Hafta; Annede Yaşanan Değişimler
Gebelikte 33.Hafta; Bebekteki Değişimler
Bebeğin boyu 48 cm'ye kadar ve ağırlığı 1.900 kg civarındadır. Bebek hızla kilo alır ve karında hareket edecek yer kalmadıkça uyuyarak vakit geçirir. Kemik yapısı oluşur ve kemikler sertleşir. Kafatasındaki doğum kanalından geçiş sağlayan kemikler kaynaşmamıştır. 33. gebelik haftasında bebeğiniz akciğer solunumunu tam olarak tamamlamamıştır. Dizler ve dirsekler karın üzerinde bükülür, kollar ve bacaklar vücudun önünde çaprazlanır. Bebeğiniz bunu hissedebilir, ışığa duyarlıdır ve sesleri duyabilir. Zaman zaman gözbebekleri büyür ve küçülür.
Gebelikte 33.Hafta Önerileri
- Anneler folik asit ve vitamin dışında başka ilaç kullanmamalıdır. Ağrı kesici kullanırsanız bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.
- Kalp rahatsızlığından dolayı doktorunuzun kontrolünde küçük doz aspirin kullanabilirsiniz.
- Şiddetli el ağrısı, yüzde şişlik, artan şişlik, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusmanız varsa doğrudan doktora başvurmalısınız.
- Gözlük ve kontakt lens takarsanız, gözünüzdeki sıvının tutulması nedeniyle şekil değiştirecektir. Gözlükleri ve lensleri değiştirmeniz gerekir.
- Uykudan mahrum kalmamalı ve bedeninizi dinlendirmelisiniz. Sabah, öğle ve akşam kafeinli içecek tüketmemelisiniz.
- Yürürken dengeye dikkat edin çünkü doğumu gerçekleştirmenize kısa bir süre kaldı.