İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Kadınların 33. hafta gebelik döneminde yaşadığı gözle görülür değişimler nasıldır? Bu süreçte karnındaki bebeklerde görülen değişimler nasıl olacaktır? 33. hafta gebelik döneminde olan kadınların yapması gereken şeyler nelerdir? Gibi sorular hamile olan kadınlar tarafından merak edilmektedir.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:24
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Takip Et:

Bu dönemde yalancı doğum ağrılarınız artacaktır. Kanınızın büyüyeceğini gözlemlenir ve artık geceleri düzenli uykuya dalabilirsiniz. 33. gebelik haftasında ellerinizde, ayaklarınızda ve vücudunuzun belirli bölgelerinde uyuşma hissedeceksiniz. Bu süre zarfında ayaklarınız şişebilir. Bebek rahmin tüm gelişimini tamamlamıştır. Alanı eskisinden daha küçük. Bebeğin hareketi nedeniyle sık sık kasılacaksınız.

Gebelikte 33.Hafta; Annede Yaşanan Değişimler

Hamile annenin kalp atış hızı hamilelik öncesine göre daha hızlıdır. Bebeğin büyümesinin karın bölgesindeki büyük kan damarları üzerindeki baskısı nedeniyle varis adı verilen pembe hormonlar ve örümcek damarlar gözlenmiştir. Kan akışının artması nedeniyle sabahları gözlerde şişlik meydana gelebilir. Progesteron arttıkça solunum hızınız artar. Hamileliğin 33. haftasında hormonal nedenlere bağlı olarak göğüsler ve meme bezleri büyür. Rahim kasları size yanlış doğum sancıları hissettirir. Uterusun idrar yoluna ve mesaneye baskı uyguladığından, sık idrar kaçırma yaşayabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için özen göstermelisiniz. Karın, kalçalar, üst kollar ve bacaklardaki deri gerilir. Hamileliğiniz cildinizdeki elastik lifleri zayıflattıkça kortizol hormonu artar ve kalın pembe çizgiler oluşturur.

Gebelikte 33.Hafta; Bebekteki Değişimler

Bebeğin boyu 48 cm'ye kadar ve ağırlığı 1.900 kg civarındadır. Bebek hızla kilo alır ve karında hareket edecek yer kalmadıkça uyuyarak vakit geçirir. Kemik yapısı oluşur ve kemikler sertleşir. Kafatasındaki doğum kanalından geçiş sağlayan kemikler kaynaşmamıştır. 33. gebelik haftasında bebeğiniz akciğer solunumunu tam olarak tamamlamamıştır. Dizler ve dirsekler karın üzerinde bükülür, kollar ve bacaklar vücudun önünde çaprazlanır. Bebeğiniz bunu hissedebilir, ışığa duyarlıdır ve sesleri duyabilir. Zaman zaman gözbebekleri büyür ve küçülür.

Gebelikte 33.Hafta Önerileri

  • Anneler folik asit ve vitamin dışında başka ilaç kullanmamalıdır. Ağrı kesici kullanırsanız bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.
  • Kalp rahatsızlığından dolayı doktorunuzun kontrolünde küçük doz aspirin kullanabilirsiniz.
  • Şiddetli el ağrısı, yüzde şişlik, artan şişlik, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusmanız varsa doğrudan doktora başvurmalısınız.
  • Gözlük ve kontakt lens takarsanız, gözünüzdeki sıvının tutulması nedeniyle şekil değiştirecektir. Gözlükleri ve lensleri değiştirmeniz gerekir.
  • Uykudan mahrum kalmamalı ve bedeninizi dinlendirmelisiniz. Sabah, öğle ve akşam kafeinli içecek tüketmemelisiniz.
  • Yürürken dengeye dikkat edin çünkü doğumu gerçekleştirmenize kısa bir süre kaldı.


Son Güncelleme: 09.12.2020 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gebelik33. HaftaHamilelikAnneBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!
Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!
Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı
Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
İbo Show konuğu Ümit Besen kaç yaşında, nereli?
Yargıtay'da hangi daireler kapanıyor?
PTT personel alımı şartları nelerdir?
Behzat Ç. yeni sezon konusu ne? Hangi konu işlenecek
10 Kasım resmi tatil olacak mı? 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?
Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Aralık 2020 Perşembe
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplaması
Kanal 7 Emanet dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular kimlerdir?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.