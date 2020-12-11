32. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Hamileliğin 32.haftası 7.aya denk gelmektedir. Hamileliğin bu sürecine gelindiğinde amniyotik sıvı en üst seviyeye ulaşır ancak bebeğin büyümüş olması hareket alanının azalmasına neden olur. Bebek bu nedenle daha az hareket eder ancak çok daha güçlü hale gelir.

32.hafta gebelik döneminde annede bazı değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklerin başlıca nedeni bebeğin büyümüş olması ve ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok enerji sarf edilmesidir. Bunun yanı sıra mide yanması, nefes kesilmesi gibi durumlarda görülmektedir.

Bu rahatsızlıklar nedeniyle anne daha az yemek yer ve yastık desteğiyle uyuyabilir. Ayrıca bu dönemde sırt ağrıları da artar. Bunun da nedeni bebeğin büyümesi ve ağırlaşmasıdır.

Bu süreçte bebekte de bazı değişiklikler yaşanabilir. Bebek bu dönemde ortalama 45 cm ve 1500 ile 1700 gram arasında olur. Bebeğin aldığı kilonun çoğunluğu son haftada gerçekleşir. 32.haftada bebeğin beyinsel ve sinirsel yapıları gelişir ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi oluşmaya başlar. Aynı zamanda bu dönemde bebeğin ayak ve el tınakları ile saçları oluşur.

32.hafta gebelik dönemi için öneriler

Süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı bitkiler gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketilmelidir. Bebeğin bu süreçte zihinsel ve sinirsel yapısı oluştuğundan bu çok önemlidir.

Yemek rutini az ancak sıkı aralıklar şeklinde olmalıdır.

Bebeğin gün içerisinde 250 ila 250 kalori alması gerekir.

Bol bol su tüketilmelidir.

Bebeğin göz ve beyin sağlığı için balık ürünleri, fındık ve havuç tüketilmelidir.

Uzun yolculuklara yapılmamalıdır.