31 Ocak vaka sayıları açıklandı

Vaka sayılarının 30 binleri görmesiyle getirilen kısıtlamalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı 31 Ocak tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.
6 bin 562 vaka tespit edildi
Açıklanan resmi rakamlara bakıldığında son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 136 bin 418 olduğu, tespit edilen korona virüs vaka sayısının ise 6 bin 562 olduğu görüldü.
641 kişi tedavileri için hastaneye yatırıldı
7 bin 6 kişi iyileşti
Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 128 olarak açıklandı. Hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısı bugün 7 bin 6 kişi oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 2.352.415 olarak kayıtlara geçti.
31 OCAK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 31.01.2021 20:16