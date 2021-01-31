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31 Ocak vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 31 Ocak korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 128 olarak kayıtlara geçti.

31 Ocak 2021 Pazar 20:16
31 Ocak vaka sayıları açıklandı
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Vaka sayılarının 30 binleri görmesiyle getirilen kısıtlamalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı 31 Ocak tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

6 bin 562 vaka tespit edildi

Açıklanan resmi rakamlara bakıldığında son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 136 bin 418 olduğu, tespit edilen korona virüs vaka sayısının ise 6 bin 562 olduğu görüldü.

641 kişi tedavileri için hastaneye yatırıldı

Test sonucu pozitif çıkan vakalar arasından 641 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

7 bin 6 kişi iyileşti

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 128 olarak açıklandı. Hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısı bugün 7 bin 6 kişi oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 2.352.415 olarak kayıtlara geçti.

31 OCAK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
31 OcakKorona Virüs Vaka
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