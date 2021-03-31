31 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 31 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

31 Mart 2021 Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 31 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 31 Mart 2021 Çarşamba Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 31 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 31 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 31 Mart 2021 Çarşamba bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 31 Mart 2021 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 31 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37.303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.376 oldu.

Son 24 saatte 19.925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 995 bin 033'e yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 338 bin 045'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 385 oldu.