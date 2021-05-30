30 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 7 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme öncesindeki son günde korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı 7 bini altına düştü

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelinde 218 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 6 bin 933 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 582 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle 30 Mayıs günü 134 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 47 bin 405 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan resmi tabloya göre ağır hasta sayısı bin 390 olurken, bugün 10 bin 763 kişi iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.

30 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU