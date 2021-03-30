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30 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Mart 2021 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

19:31 sularında basına yansıyan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Mart 30 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 19:31
30 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Mart 2021 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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30 Mart 2021 Salı bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 30 Mart 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 30 Mart 2021 Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 30 Mart 2021 Salı vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 30 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 30 Mart 2021 Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 30 Mart 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 30 Mart 2021 Salı koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32.404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.325 oldu.

Son 24 saatte 18.015 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 975. 108'e yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 102. 747'ye  ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı bin 998 oldu.



Son Güncelleme: 30.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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