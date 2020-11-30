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30 Kasım 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 30 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:00
30 Kasım 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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29 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu

29 Kasım'da 168.212 test yapıldı. Yapılan testlerde 29.281 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.439 oldu. 29 Kasım günü 185 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.015 oldu. Şuana kadar 400.242 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.011 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 13.558 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 18.415.636 oldu.



Son Güncelleme: 30.11.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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