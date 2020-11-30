30 Kasım 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

29 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu

29 Kasım'da 168.212 test yapıldı. Yapılan testlerde 29.281 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.439 oldu. 29 Kasım günü 185 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.015 oldu. Şuana kadar 400.242 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.011 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 13.558 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 18.415.636 oldu.