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30 Eylül 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Eylül 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları

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30 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
30 Eylül 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Eylül 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 29 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

28 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


27 Eylül 2020 tarihinde toplam 115.523 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.412 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 28 Eylül günü 65 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.422 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.153.223 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 315.845 olmuştur. Şu ana kadar 8.062 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.596, toplam iyileşme sayısı 277.052



Son Güncelleme: 30.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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