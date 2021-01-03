3 Ocak Pazar Covid-19 tablosu

Fahrettin Koca, 3 Ocak koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte 193 kişi vefat etti. Bugün 1.515 yeni hasta dahil 9.877 vaka tespiti yapılmıştır.

Bakan Koca, salgın sebebiyle hayatını kaybedenleri, vakaları ve hasta sayılarını açıklamaktadır. Son 24 saatte yaşanan ölümlerin ardından toplam vefat sayısı 21.488 oldu.

Bugün 138.941 yapılmıştır. Ülkemizde toplam vaka sayısı 2 milyon 241.912 olmuştur.

3 Ocak tarihinde iyileşen 10.102 kişi dahil toplam 2 milyon 136.534 kişi iyileşmiştir.

Bütün hastalarda zatürre oranı %3.8’ dir. 3.612 ağır hasta bulunmaktadır.

Türkiye geneli yatakların doluluk oranı %49.1’ dir. Yetişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.1 olup ventilatör doluluk oranı %36.2’ dir.

Sağlık Bakanı: vaka sayısı 10.000’ in altına düştü

Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından güncel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Son 24 saatte 1.515 yeni hasta bulunmaktadır. Uzun süren çabalar sonucunda vaka sayısı 10.000’in altına düşmüştür.

Kısıtlamalara ve test isteğinin düşüşüyle ilgili olarak vaka sayıları tahmin edilenden daha fazla gerilemiş olsa da bunun kalıcılığını sağlamak zorundayız.

Dün 202 kişi vefat etmişti

Bakanlık, covid-19 salgını sebebiyle dün 202 kişinin vefat ettiğini, 1.713 yeni hasta dahil olarak toplamda 11.180 vaka olduğunu ve 11.672 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.