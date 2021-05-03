3 Mayıs vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 25 bini altında

Sağlık Bakanlığı güncel korona virüs vaka sayılarını az önce paylaştı.

Vaka sayısı 25 bini altına indi

3 Mayıs tarihli vaka tablosuna göre son 24 saat içinde 243 bini aşkın test yapılırken, 24 bin 733 kişi de vaka tespit edildi ve test sonucu pozitif çıkan 2 bin 501 hasta tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 347

Toplam iyileşen sayısı 4.5 milyonu geçti

Hastalık sebebiyle bugün gerçekleşen can kaybı 347 oldu ve toplam vefat sayısı 41 bin 191 olarak kayıtlara geçti.

Bugün hastalığı atlatıp eski sağlığına kavuşan kişi sayısı 35 bin 438 oldu ve toplam iyileşenlerin sayısı 4 milyon 515 bin 819 olarak kayıtlara geçti.