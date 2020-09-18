İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı, ambulans gelinceye kadar başında bekledi
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı,...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir? hakkındaki güncel bilgileri 18 Eylül 2020 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 03:17
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Takip Et:

Kısa sürede kilo verip fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Üzüm diyetiyle birlikte 3 günde gözle görülür şekilde kilo veriliyor. Şok diyet olarak yapılan 3 günlük diyetle birlikte toksinleri atacak ve zorlanmadan kilo verebileceksiniz.

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?

3 günde 3 kilo vermek artık mümkün. Şok üzüm diyeti sayesinde sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Kuru üzüm suyunun haşlanarak kullanıldığı ve ek gıdalarla yapılan diyet sayesinde istediğiniz kiloya en kısa sürede erişeceksiniz.

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti kalorisi nedir?

Üzüm diyetinin kalori hesaplaması şu şekildedir;

  • 1 avuç kuru üzüm: 80 kalori
  • 1 çay bardağı kuru üzüm: 299 kalori
  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm: 29 kalori
  • 100 gram kuru üzüm: 299 kalori
  • 1 su bardağı kuru üzüm: 434 kalori

Kuru üzüm yemenin faydaları nelerdir?

Kuru üzümün yararları pek çok kişi tarafından bilinir. Kalorisi düşük olan bu gıdanın faydaları bilinenden daha fazladır. Genel olarak kuru üzümün faydaları şu şekildedir;

  • Vücudun PH dengesini korur
  • Hastalıklara karşı vücudu kalkan gibi korur
  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Sindirimi kolaylaştırır
  • Güçlü bir antioksidan kaynağıdır
  • Hücreleri yeniler
  • Sarı nokta hastalığının tedavisinde kullanılır

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?

Bu diyeti yapmak isteyenlerin şunu bilmesi gerekmektedir. Diyet oldukça sıkıdır. Programa uymak çok önemlidir. 3 gün gibi kısa bir süre bile olsa programa uyulmaması halinde sonuç alınamaz. Diyetin ilk günü bolca sıvı alınmalıdır. Bu durum ilk başlarda açlık hissinin ortaya çıkmasına neden olur. Diyet listesinde yer alan gıdaları yiyerek bununla başa çıkacaksınız. Diyet listesinin yanı sıra sabah öğle akşam ve gece yatmadan bol bol sıvı tüketilmelidir.

3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi nasıldır?

Birinci gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

1 bardak üzüm suyu

Sütlü yulaf ezmesi

1 kaşık bal

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

1 bardak üzüm suyu

Öğle ve Akşam:

1 bardak üzüm suyu

Sütlü yulaf ezmesi

1 kaşık bal

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

1 bardak üzüm suyu

İkinci gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

1 kase haşlanmış üzüm

Haşlanmış pirinç

1 kase light yoğurt


1 kaşık bal

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

Öğle ve Akşam:

1 kase haşlanmış üzüm

Haşlanmış pirinç

1 kase light yoğurt

1 kaşık bal

İkindi:

1 bardak ılık su

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

Üçüncü gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

Tavuk suyuna çorba

1 salkım üzüm

1 sandviç ekmeği

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

Öğle ve Akşam:

Tavuk suyuna çorba

1 salkım üzüm

Beyaz peynir

Izgara tavuk

1 sandviç ekmeği

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir?

Üzüm diyeti sağlıklı bir diyet olsa da 3 günlük kısa bir sürede yapılması ve şok bir diyet olması nedeniyle hamile ve kronik ağır hastaların yapabileceği bir diyet değildir. Diyeti yapabilecek kişiler sağlıklı, 3-5 kilo fazlası olan, kilo vermekte zorlanan kişilerce yapılmalıdır.

Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?

Şok üzüm diyetinin bitmesinin ardından zayıflamaya devam etmek isteyen kişiler normal bir diyet programına dönüş yapabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Eğer çok hızlı bir şekilde kilo verilmişse bir süre ara verilmelidir.

Bu nedenle 3 günlük normal beslenme düzenine dönülmeli ve ardından daha rutin ve uzun süreli bir diyet yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 18.09.2020 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!
Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!
Covid-19’a yakalanan eski İtalyan lider Berlusconi taburcu oldu!
Covid-19’a yakalanan eski İtalyan lider Berlusconi taburcu oldu!
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!

Popüler Haberler

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
100.000 tl ye alınacak arabalar 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2020 3 Bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri ? 3 Bin TL için en uygun faiz oranı hangi bankada? Başvuru şartları ne?
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 Ptt personel alım şartları neler?
Sosyal yardım 1000 TL yardım parası nasıl alınır? Yardım parası alacak mıyım? Bilgi işlemleri
Yeni evlenenlere gelir belgesiz evlilik kredisi veren bankalar
Nöbetçi noter listesi! 19 Ocak Pazar açık olan il il Türkiye Noterler Birliği hafta sonu açık nöbetçi noterleri
BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2020
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Güncel gümüş fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.