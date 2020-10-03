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3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 3 Ekim 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ekim 3 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:00
3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 3 Ekim 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 2 Ekim 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

2 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu


2 Ekim 2020 tarihinde toplam 114.857 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.442 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 2 Ekim günü 63 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.506 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.608.664 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 321.512 olmuştur. Şu ana kadar 8.325 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.455, toplam iyileşme sayısı 282.657



Son Güncelleme: 03.10.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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