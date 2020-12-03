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3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı

3 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 32 bini aştı.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:05
3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan korona virüs test sayısı 187 bin 518 olurken test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 32 bin 381 olarak açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan 6 bin 511 kişi ise tedavi için hastaneye yatırıldı.

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 187 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 14 bin 316 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda hasta sayımızın azaltmak zorunda olduğumuz belirtti ve kalabalık - kapalı ortamların virüsün en kolay bulaştığı ortamlar olduğuna dikkat çekti.

3 ARALIK TARİHLİ KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:05
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3 AralıkKORONA VİRÜS VAKA SAYILARIVaka Sayıları
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