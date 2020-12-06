29. Hafta Hamilelik dönemin de bebekte ve anne adayındaki değişimler nelerdir?

Hamileliğinizin bu dönemin de artık bebeğiniz doğum için yani size kavuşmak için hazırlık yapıyor. Bebeğin beyin hücreleri ve zekayla ilgili kısmı gelişmeye başlar. Ve bebeğiniz kendi vücut sıcaklığıyla ısınabilir. Ama sizin vücut sıcaklığınıza da hala ihtiyacı var.

29. Hafta Gebelik Dönemi Sizde Yaşanan Değişimler

29. Hafta Gebelik Dönemi Bebekteki Değişimler

Bebeğin hareketlerinde artış ve güçlenme hissediyor olabilirsiniz. Kanınızın alt kısmında ağrılar, kabızlık, mide yanması, gaz şikayetlerinizin olması normaldir. Burun tıkanması, bazen de burun kanaması yaşayabilirsiniz. Dağınık, genelde sancısız kasılmalarda yaşayabilirsiniz. Sürekli dalgınlık, bebekle ilgili düşler, yorgunlukta artış olabilir. Kanınız büyüdüğü için çatlak oluşumu olacaktır. Çatlaklar için krem yada yağ kullanmanız önerilir. Artık doktor muayenesine ayda 2 kez gitmeniz gerekebilir.

Bebeğiniz yaklaşık 1130 gram ağırlığında ve 38 cm uzunluğunda. Önümüzdeki 11 hafta içerisinde, ağırlığı şimdikinin 2 ya da 3 katı olacak. O büyümeye devam ettikçe rahim daha gergin olacak, bebeğinizin hareket alanı daralacak ve o hafif tekmelerin yerini bir dirsek veya dizle dürtülmeler alacak.

29. Hafta Gebelik Dönem Önerileri

Hızla kilo almaya başladığınız bu zaman da bu kiloları sıkıntı yapmayın. Bebeğinizin besin değeri yüksek gıdalar ihtiyacı vardır.

29. Hafta da kramplarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Krampların ağrısından kurtulmanın en iyi yolu bacağınızı düz uzatıp, parmak uçlarını kendi tarafınıza çekmek.

Bebeğiniz artık hızla geliştiği için ona müzik dinletip, kitap okuyun artık sizi duyuyor.

Kendinizin ve bebeğinizin sağlığı için alkol, sigara, kahve gibi zararlı şeyleri tüketmeyin.

Spor yapabilirsiniz, sizi doğuma hazırlar, bebeğinizin doğum kanalına girmesine yardımcı olur.

29. haftada bebeğin kasları ve akciğerleri gelişmeye devam ediyor. Kafasın da büyümekte. Bebeğinizin artan besin ihtiyacını karşılamak için daha çok protein, C vitamini, folik asit ve demir almalısınız. Kemikleri iliklerine kadar kalsiyum dolu olduğu için bol bol süt içmelisiniz. (Süt sevmiyorsanız başka bir kalsiyum kaynağı bulun: peynir, yoğurt ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi.) Son üç aylık dönemde bebeğinizin bedeninde günde yaklaşık 250 mg. kalsiyuma ihtiyacı olacak.