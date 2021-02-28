İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayıları düşüşte

Sağlık Bakanlığı 28 Şubat korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı. Vefat ve vaka sayılarında ki düşüş umutlandırdı.

28 Şubat 2021 Pazar 19:47
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayıları düşüşte
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı 28 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi tabloya bakıldığında bu gün ülke genelinde yaklaşık 110 bin kişiye korona virüs testi yapıldığı görüldü. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 8 bin 424 olarak açıklandı.

Test sonucu pozitif çıkan 610 kişi sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle can kayıplar devam ediyor. Son 24 saat içinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 66 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 28 bin 569 olarak kayıtlara geçti.

28 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
28 şubatKorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri
Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri
E-devlet ve MHRS ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır?
E-devlet ve MHRS ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır?
Kuşburnu nedir, faydaları melerdir? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?
Kuşburnu nedir, faydaları melerdir? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?
Saç dökülmelerine karşı etkili olan şampuanlar
Saç dökülmelerine karşı etkili olan şampuanlar
Güne kahvaltı ile başlamanın sağlık açısından önemi nedir?
Güne kahvaltı ile başlamanın sağlık açısından önemi nedir?
Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler
Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler

Popüler Haberler

Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı nedir? Uygar Özçelik nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat biyografisi
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Şans Topu çekilişi 28 Şubat 2021 Pazar sonuçları sorgulama ekranı
Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler
Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz nasıl yapılır? Engelli raporu oranına itiraz etme
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs tatili ne zaman bitecek?
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2 sezon hangi tarihte yayınlanacak?
ÖSYM mobil başvuru nasıl yapılır? ÖSYM mobil uygulama ile başvuru dönemi başladı
Hafta sonu 17-19 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Arzu karakterini kim canlandırıyor? Mine Kılıç biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen WhatsApp kullanıcılarının hesapları silinecek mi? Whatsapp yeni sözleşmede hangi izinleri istiyecek?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.