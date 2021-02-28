28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayıları düşüşte

Sağlık Bakanlığı 28 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi tabloya bakıldığında bu gün ülke genelinde yaklaşık 110 bin kişiye korona virüs testi yapıldığı görüldü. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 8 bin 424 olarak açıklandı.

Test sonucu pozitif çıkan 610 kişi sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle can kayıplar devam ediyor. Son 24 saat içinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 66 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 28 bin 569 olarak kayıtlara geçti.

28 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU