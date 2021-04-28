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28 Nisan vaka tablosu açıklandı! 341 kişi hastalık sebebiyle can verdi

Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 40 bin 444 kişide vaka tespit edilirken, 341 kişi hayatını kaybetti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:03
28 Nisan vaka tablosu açıklandı! 341 kişi hastalık sebebiyle can verdi
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Sağlık Bakanlığı kısmi kapanma döneminin son günlerinde vaka sayılarını duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın resmi intenet sitesinde 28 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

VAKA SAYISI 40 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 283 bini aşkın test yapıldı ve 40 bin 444 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

2 BİN 728 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Korona virüse yakalanan 2 bin 728 kişi ise bugün sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

341 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korona virüs hastalığı sebebiyle bugün 341 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 39 bin 398 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan açıklanan resmi rakamlara göre bugün 45 bin 198 kişi hastalık ile mücadelesini kazandı ve iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

28 NİSAN 2021 TARİHLİ KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:03
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28 Nisan Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Tablosu
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