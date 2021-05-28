İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

28 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 28 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı

Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:31
28 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 28 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Takip Et:
28 Mayıs 2021 Cuma bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama Cuma Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. Cuma Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 28 Mayıs 2021 Cuma güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama Cuma Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 28 Mayıs 2021 Cuma Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Mayıs 2021 Cuma koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 28.05.2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

28.05.2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı  bin 504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi..


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı

Popüler Haberler

28 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 28 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterini Evren Burak Haktanır canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür doğum tarihi
Seni Çok Bekledim Zaza kimdir? Hakan Ummak yaşı, boyu, sevgilisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu final ne zaman?
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2021
2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.