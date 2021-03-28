İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

28 Mart 2021 Pazar Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 28 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? koronavirüs tablosu açıklandı mı? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 28.03.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:33
28 Mart 2021 Pazar Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 28 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Takip Et:
28 Mart 2021 Pazar bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 28 Mart 2021 Pazar vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 28 Mart 2021 Pazar Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 28 Mart 2021 Pazar vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 28 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 28 Mart 2021 Pazar bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 28 Mart 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 28 Mart 2021 Pazar koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 021 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.281 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 939 bin 929'e yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı bin 886 oldu.



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Mart ayında hangi balık yenir?
Mart ayında hangi balık yenir?
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
28 Mart 2021 Pazar Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 28 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisinin Emine'si Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayat hikayesi!
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar nerelidir?
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?
Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti TRT 1
Arıza dizisindeki İhtiyar karakteri Kimdir? Nursel Köse dizideki rolü ve hayatı
Rüyada böcek öldürme görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme görmenin anlamları
Fox TV Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret konusu ve oyuncuları
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari nerelidir?
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.