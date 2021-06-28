28 Haziran vaka sayıları belli oldu

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz öncesi merakla takip edilen günlük vaka sayıları resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 5 binin üzerinde

Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre 28 Haziran günü hastanelerde yapılan toplam test sayısı 223 bini geçerken, 5 bin 283 kişi yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Son 24 saat içinde 58 can kaybı

Hastalığa yakalanıp, ağır geçiren 431 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ülke genelinde 58 olarak açıklandı ve toplam can kaybı son olarak 49 bin 634 olarak kayıtlara geçti.

28 HAZİRAN VAKA TABLOSU