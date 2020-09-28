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28 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 28 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Eylül 28 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:00
28 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 28 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 28 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

27 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


27 Eylül 2020 tarihinde toplam 45.283 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.467 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 27 Eylül günü 68 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.116 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.037.700 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 314.433 olmuştur. Şu ana kadar 7.997 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.583, toplam iyileşme sayısı 275.630



Son Güncelleme: 28.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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