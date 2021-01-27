27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'de aşılama süreci hız kesmeden devam ederken, Sağlık Bakanlığı 27 Ocak tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı.

VAKA SAYISI 7 BİN 489

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 179 bin 419 olurken, 7 bin 489 kişide korona virüsü tespit edildi.

675 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Test sonu pozitif çıkan 675 kişi tedavilerinin devamı için ülke genelindeki hastanelere yatırıldı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün 132 kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 25 bin 476 oldu.

Öte yandan son 24 saat içinde hastalığı atlatan ve eski sağlığına kavuşan kişi sayısı 8 bin 803 arttı ve toplam iyileşen kişi sayısı 2 milyon 331 bini aştı.

27 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU