27 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 27 Mart 2021 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

27 Mart 2021 Cumartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 27 Mart 2021 Cumartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 27 Mart 2021 Cumartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 27 Mart 2021 Cumartesi vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 27 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 27 Mart 2021 Cumartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 27 Mart 2021 Cumartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 27 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.210 oldu.

Son 24 saatte 29 bin 762 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 900 bin 829'e yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.