27 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 27 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.511 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

26 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

26 Eylül 2020 tarihinde toplam 102.009 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.511 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 26 Eylül günü 71 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.232 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.396.581 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 312.966 olmuştur. Şu ana kadar 7.929 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.615, toplam iyileşme sayısı 274.514