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26 Nisan koronavirüs vaka tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 37 bin 312 vaka tespit edilirken,353 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:58
26 Nisan koronavirüs vaka tablosu belli oldu
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Sağlık Bakanlığı kısmi kapanma dönemi 26 Nisan 2021 korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu.

VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 268 bini aşkın kişiye test yapılırken, 2 bin 716 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

2 BİN 716 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Test sonucu pozitif çıkan 2 BİN 716 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

353 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 353 olarak açıkandı ve toplam can kaybı 38 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Bugün iyileşen kişi sayısı ise 48 bin 52 olarak kayıtlara geçti.

26 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
26 NİSAN VAKA SAYISIKoronavirüs
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