26 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 26 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 26 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.665 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

25 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

25 Eylül 2020 tarihinde toplam 112.885 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.665 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 25 Eylül günü 73 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.318 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.834.572 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 311.455 olmuştur. Şu ana kadar 7.858 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.601, toplam iyileşme sayısı 273.282