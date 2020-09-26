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26 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 26 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 26 Eylül 2020 Cumartesi tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:00
26 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 26 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 26 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.665 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

25 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


25 Eylül 2020 tarihinde toplam 112.885 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.665 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 25 Eylül günü 73 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.318 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.834.572 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 311.455 olmuştur. Şu ana kadar 7.858 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.601, toplam iyileşme sayısı 273.282



Son Güncelleme: 26.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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