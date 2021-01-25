25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli şekilde açıklanan korona virüs tablosu yayınlandı. Vatandaşlar 25 Ocak Pazartesi korona virüs tablosunu merak ediyor. Son 24 saatte 151 bin 109 kişi test yaptırdı. 5 bin 642 kişinin testleri pozitif çıkarken 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 kişi olurken 6 bin 682 kişinin tedavi ve karantina süresi bitti. İyileşen sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 kişiye yükseldi. Virüse karşı mücadele devam ederken bugünkü vaka tablosu açıklandı.