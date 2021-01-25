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25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu

Covid-19 vaka sayıları ve tüm detaylar açıklandı. İşte 25 Ocak korona virüs tablosu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:21
25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli şekilde açıklanan korona virüs tablosu yayınlandı. Vatandaşlar 25 Ocak Pazartesi korona virüs tablosunu merak ediyor. Son 24 saatte 151 bin 109 kişi test yaptırdı. 5 bin 642 kişinin testleri pozitif çıkarken 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 kişi olurken 6 bin 682 kişinin tedavi ve karantina süresi bitti. İyileşen sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 kişiye yükseldi. Virüse karşı mücadele devam ederken bugünkü vaka tablosu açıklandı.

 

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KORONAVakaSayıları
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