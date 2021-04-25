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25 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 40 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde hastanelerde 260 bini aşkın kişiye test yapılırken, 38 bin 553 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

25 Nisan 2021 Pazar 20:02
25 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 40 binin altına düştü
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Kısmı kapanma döneminde vaka sayılarında ki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı 40 binin altına düştü

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre son 24 saat içinde ülke genelindeki hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 260 bini geçerken 38 bin 553 kişide hastalık tespit edildi.

Hastanelere yatan kişi sayısı 2 bin 801 oldu

Test sonucu pozitif çıkan ve hastalığı semptonlu geçiren  2 bin 801 kişi ise hastanelere yatırıldı.

347 kişi can verdi

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 347 oldu ve toplam vefat sayısı 38 bin 358 olarak kayıtlara geçti.

25 NİSAN KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
VakaKorona Virüs
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