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25 Mayıs verileri açıklandı! Vaka sayısı 9 bin 375

Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs verilerini açıkladı. Son 24 saat içinde 9 bin 375 vaka tespit edilirken, 175 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

25 Mayıs 2021 Salı 20:08
25 Mayıs verileri açıklandı! Vaka sayısı 9 bin 375
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Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 9 bin 375 yeni vaka

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde 223 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 9 bin 375 kişide vaka tespit edildi.

Hastalığı ağır geçirdiği için bugün ülke genelinde 693 kişi hastanelere yatırıldı.

175 kişi can verdi

Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 175 olurken, salgın süreci boyunca hayatını kaybeden kişi sayısı 46 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan rakamlara göre bugün 11 bin 192 kişi daha hastalığı yenerek eski sağlıklarına kavuştu ve toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bini aştı.

25 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 25.05.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka25 Mayıs
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