25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı

Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bu gün hastanelerde sempton gösterdiği gerekçesiyle yapılan korona virüs test sayısı 164 bini aştı. Yapılan test sonuçlarına göre pozitif çıkan hasta sayısı ise 6 bin 814 kişi oldu.

Öte yandan bugün hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 168 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 12 bin 843 oldu.

Toplantı sonrasında önemli açıklamalar yapan Koca, megakent İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'leri aştığını ve bazı hastanelerde sorunların yaşandığını söyledi.