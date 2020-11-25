25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı

Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bu gün hastanelerde sempton gösterdiği gerekçesiyle yapılan korona virüs test sayısı 164 bini aştı. Yapılan test sonuçlarına göre pozitif çıkan hasta sayısı ise 6 bin 814 kişi oldu.
Toplantı sonrasında önemli açıklamalar yapan Koca, megakent İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'leri aştığını ve bazı hastanelerde sorunların yaşandığını söyledi.
Son Güncelleme: 25.11.2020 20:25