25 Eylül 2020 Cuma Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 25 Eylül 2020 Cuma Koronavirüs sonuçları

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 24 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.721 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

24 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

24 Eylül 2020 tarihinde toplam 113.317 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.692 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 24 Eylül günü 74 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.241 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.721.687 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 309.790 olmuştur. Şu ana kadar 7.785 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.573, toplam iyileşme sayısı 271.964