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24 Nisan 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 24.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:31
24 Nisan 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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21 Nisan Çarşamba  bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 24 Nisan 2021 Cumartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 24 Nisan Cumartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Nisan 24 Cumartesi güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 24 Nisan Cumartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 24 Nisan 2021 Cumartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Nisan 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 24 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 24 Nisan Cumartesi KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591’ye çıktı. Can kaybı da 36 bin 970’ya yükseldi.

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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