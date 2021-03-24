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24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mart 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 24 Mart 2021 Çarşamba gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:36
24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mart 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 24 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 24 Mart 2021 Çarşamba Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 24 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 24 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 24 Mart 2021 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1006 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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