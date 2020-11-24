24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu

Korona virüs vaka sayılarında ki artış ve buna bağlı olarak hastaneye yatırılan kişi sayısı gittikçe artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Kasım tarihlli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 162 bini aşarken vaka tespit edilip hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 7 bin 381 oldu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış paylaşımda salgının seyrini değiştirmenin elimizde olduğunu ve aldığımız tedbir ve kısıtlamaların sonuç vermesi için herkesin desteğinin şart olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Koca, ağır hasta sayısınında 4 bin 543 olduğunu duyurdu.
24 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 24.11.2020 20:02