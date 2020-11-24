24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu

Korona virüs vaka sayılarında ki artış ve buna bağlı olarak hastaneye yatırılan kişi sayısı gittikçe artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Kasım tarihlli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 162 bini aşarken vaka tespit edilip hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 7 bin 381 oldu.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi ise son 24 saat içide 161 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 12 bin 672 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış paylaşımda salgının seyrini değiştirmenin elimizde olduğunu ve aldığımız tedbir ve kısıtlamaların sonuç vermesi için herkesin desteğinin şart olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Koca, ağır hasta sayısınında 4 bin 543 olduğunu duyurdu.

24 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU