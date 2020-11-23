23 kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka artış hızı yükselmeye devam ediyor

Korona virüs ile mücadele kapsamıda getirilen kısıtlamalar ve alınan tüm önlemlere rağmen korona virüs vakalarında ki artış hızı devam ediyor. Vaka sayısındaki artış eğimi de devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 161 bini aşarken test sonucu pozitif çıkıp hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 6 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 153 kişi daha arttı ve toplam vefat 12 bin 511 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden yapmış olduğu paylaşımda aşı kullanımının başlamasına kadar hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere , maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi. Kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda uyarılarını yineledi.

23 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU