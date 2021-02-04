23 ilde mutasyonlu virüse rastlandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftada yapmış olduğu açıklamada mutasyona uğrayan virüse 17 ilimizde rastlandığını söylemişti.
Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada ise ülkemizde rastlanılan mutasyonlu virüsü dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyleyerek, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, Güney Afrika 2, Brezilya da 1 varyantı ile karşılaştık. Yeni mutasyonlara rastlanılan ve vakaların tekrardan artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.
23 ilde mutasyonlu virüs görüldü
Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüse rastlanılan şehir sayısının 23’e çıktığını duyurdu. Turan, virüslerin doğana var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederken şunları da söyledi:
PCR testi ile belirleniyor
Sema Turan, mutasyonlu virüsün tespit edilme süreciyle ilgili de 81 ilin laboratuvarlarında yapılan analiz ile mutasyonlu virüs olup olmadığına dair tespitin yapıldığını bildirdi.
Turan, “Aslında bu da benzer olarak bir PCR testi. Bunun çok büyük bir farkı bulunmuyor. Sadece mutasyonel virüsü tanımlamak için de özel bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Laboratuvarda gerçekleştirilen işlemler ile virüsün mutasyonlu olup olmadığı tespit edilebiliyor. Mutasyona uğrayan virüs çok önemli bir konu. Aslında bu dünyanın yaşadığı bir sorun. Mutasyonlu virüsün hastalık şiddetinin de yüksek olduğunu öğrenmiş olmak bu aşamada bizim tedbirlere daha çok uymamız gerektiğinin bir göstergesi. Biz tam da aşılamaya başladığımız bir dönemde tedbirleri elden bırakmadan, mutasyona uğramış virüsün yayılmasına engel olarak dünyaya önek olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Aşı hastalığın bulaştırıcı özelliğinin geçeceği anlamını taşımaz
Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışı vurgulayan Turan, bu dönemde tedbiri bırakmamız gerektiğini söyledi. Aşı ile halkın bir miktar rahatladığını söyleyen Turan, bunun asla güvenilecek bir şey olmadığını, aşının bulaştırıcılığı geçireceği anlamına gelmediğini söyledi. Turan, aşı vurulan kişilerin yalnızca hastalığı hafif atlatacaklarını ve aşıdan beklentilerinin de bu olduğunu dile getirdi.