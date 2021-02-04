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23 ilde mutasyonlu virüse rastlandı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüse rastlanılan illerin 23 olduğunu söyleyerek, tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:39
23 ilde mutasyonlu virüse rastlandı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftada yapmış olduğu açıklamada mutasyona uğrayan virüse 17 ilimizde rastlandığını söylemişti.

Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada ise ülkemizde rastlanılan mutasyonlu virüsü dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyleyerek, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, Güney Afrika 2, Brezilya da 1 varyantı ile karşılaştık. Yeni mutasyonlara rastlanılan ve vakaların tekrardan artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

23 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüse rastlanılan şehir sayısının 23’e çıktığını duyurdu. Turan, virüslerin doğana var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederken şunları da söyledi:

“Bütün viral enfeksiyonlarda her sene virüs yapısını belli bir miktarda değiştirir. Bu yüzden virüsler de kendini korumaya alarak, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu kimi zaman tek bir proteininin değiştirip yapabilirler. Bu yüzden şuan ki mutasyonlu virüslere baktığımız zaman kendi yapılarından belli miktarda değişiklik yarattıklarını görebiliyoruz. 23 ilde mutasyonlu virüs tespit edildi. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranı taşıdığını gösteriyor. Fakat hastalık şiddetinin nasıl ilerlediğine dair net bir bilgi yok. Ancak son günlerde özellikle İngiltere’de ki görüntüler bu virüsün yaratmış olduğu hastalık şiddetinin de fazlasıyla yüksek olduğu doğrultusunda. Bu da aslında kişilerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duymalarını artırabileceği anlamı taşıyor. Bu sebepten dikkatli olmamız şart. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmalıyız.”

PCR testi ile belirleniyor                                                                    

Sema Turan, mutasyonlu virüsün tespit edilme süreciyle ilgili de 81 ilin laboratuvarlarında yapılan analiz ile mutasyonlu virüs olup olmadığına dair tespitin yapıldığını bildirdi.

Turan, “Aslında bu da benzer olarak bir PCR testi. Bunun çok büyük bir farkı bulunmuyor. Sadece mutasyonel virüsü tanımlamak için de özel bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Laboratuvarda gerçekleştirilen işlemler ile virüsün mutasyonlu olup olmadığı tespit edilebiliyor. Mutasyona uğrayan virüs çok önemli bir konu. Aslında bu dünyanın yaşadığı bir sorun. Mutasyonlu virüsün hastalık şiddetinin de yüksek olduğunu öğrenmiş olmak bu aşamada bizim tedbirlere daha çok uymamız gerektiğinin bir göstergesi. Biz tam da aşılamaya başladığımız bir dönemde tedbirleri elden bırakmadan, mutasyona uğramış virüsün yayılmasına engel olarak dünyaya önek olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Aşı hastalığın bulaştırıcı özelliğinin geçeceği anlamını taşımaz

Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışı vurgulayan Turan, bu dönemde tedbiri bırakmamız gerektiğini söyledi. Aşı ile halkın bir miktar rahatladığını söyleyen Turan, bunun asla güvenilecek bir şey olmadığını, aşının bulaştırıcılığı geçireceği anlamına gelmediğini söyledi. Turan, aşı vurulan kişilerin yalnızca hastalığı hafif atlatacaklarını ve aşıdan beklentilerinin de bu olduğunu dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
VirüsMutasyon23Il
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