23. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde görülen değişimler

Annelerin 23. Hafta gebelik dönemlerinde bedenlerinde ve bebeklerinde önemli değişimler olmaktadır. Karın büyüdüğü için bebekler bu dönemde daha çok hareket etmeye başlar. Buna bağlı olarak tekmeler de artış göstermektedir.

23. hafta gebelik döneminde bebekteki değişimler

23. hafta gebelik döneminde annelerdeki değişimler

23. hafta itibari ile bebeklerin bedenlerindeki orantılar normale dönmeye başlamaktadır. Önceki haftalarda bedenleri kafalarına göre küçük kalan bebekler bu haftadan itibaren normal ölçülere dönmektedirler. Ancak yine de kafaları bedenlerine göre bir miktar büyük kalmaktadır. Kulak kemiklerinin oluşmaya başlaması ile birlikte sesleri daha iyi bir şekilde duymaya başlamaktadırlar. Buna bağlı olarak seslere kendilerince tepki verebilmektedirler. Boyları 30 cm’ye kadar uzayan bebekler 550 gram ağırlığa kadar çıkabilmektedirler. Bu dönemde nefes alabilmeleri için ciğerlerindeki kan damarlarının gelişimi de başlamaktadır. Gözleri tümüyle gelişmesine karşın göz renkleri halen belli değildir. Giderek ağırlaşan bebeklerin bedenlerindeki tüyler de oluşmaya başlamıştır.

Annelerin en çok şikayetçi oldukları konulardan biri de bu dönemde kilodur. Hızla kilo alan anneler psikolojik açıdan da kendilerini rahatsız hissedebilirler. Aşerme denilen olay bu dönemde iyice artış göstermektedir. Bacaklara zaman zaman kramplar girebilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için son derece hafif spor hareketleri yapılabilir. Magnezyum ve kalsiyum takviyesi ile kramplar en az seviyeye indirilebilir. Bu dönemden sonra bebeğin varlığı anneler tarafından daha çok hissedilmekte, bebek ile aralarındaki iletişim güçlenmektedir.

23. hafta gebelik dönemi tavsiyeler

Bu dönemde geceleri düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve ellerde oluşan uyuşmaları engellemek için fizik tedavi desteği alınabilmektedir. Balık ve peynir tüketiminin artırılması ve sodyum ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Baş ağrılarına karşı karanlık alanlarda dinlenmek ve alın bölgesine ıslak bir bez koyulması tavsiye edilmektedir.