23. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde görülen değişimler

Annelerin 23. Hafta gebelik dönemlerinde bedenlerinde ve bebeklerinde önemli değişimler olmaktadır. Karın büyüdüğü için bebekler bu dönemde daha çok hareket etmeye başlar. Buna bağlı olarak tekmeler de artış göstermektedir.
23. hafta gebelik döneminde bebekteki değişimler
23. hafta gebelik döneminde annelerdeki değişimler
Annelerin en çok şikayetçi oldukları konulardan biri de bu dönemde kilodur. Hızla kilo alan anneler psikolojik açıdan da kendilerini rahatsız hissedebilirler. Aşerme denilen olay bu dönemde iyice artış göstermektedir. Bacaklara zaman zaman kramplar girebilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için son derece hafif spor hareketleri yapılabilir. Magnezyum ve kalsiyum takviyesi ile kramplar en az seviyeye indirilebilir. Bu dönemden sonra bebeğin varlığı anneler tarafından daha çok hissedilmekte, bebek ile aralarındaki iletişim güçlenmektedir.
23. hafta gebelik dönemi tavsiyeler
Bu dönemde geceleri düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve ellerde oluşan uyuşmaları engellemek için fizik tedavi desteği alınabilmektedir. Balık ve peynir tüketiminin artırılması ve sodyum ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Baş ağrılarına karşı karanlık alanlarda dinlenmek ve alın bölgesine ıslak bir bez koyulması tavsiye edilmektedir.