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22 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 binin altına indi

Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 55 bini altına indi.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:41
22 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 55 binin altına indi
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Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 55 BİNİN ALTINA İNDİ

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 312 bin kişiye korona virüs testi yapılırken, 54 bin 791 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

3 BİN 128 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Korona virüs testi pozitif çıkan 3 bin 128 kişi ise tedavilerinin devamı için bulundukları şehirlerde ki hastanelere yatırıldı.

SON 24 SAAT İÇİNDE 354 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 354 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 37 bin 329 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içinde 65 bin 593 kişi ise hastalığı yendi ve eski sağlıklarına kavuştu.

22 NİSAN 2021 TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:41
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22 Nisan Vaka TablosuKorona Virüs Vaka Tablosu
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