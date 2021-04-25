22 kişiye Covid-19 bulaştıran kişiye gözaltı!

İspanya’da yaşanan olayda 40 yaşında ki Covid-19 hastası 3’ü bebek olmak üzere 22 kişiye virüs bulaştırınca ekipler tarafından gözaltına alındı.

İspanya’nın Manacor şehrinde meydana gelen olayda 40 yaşında Covid-19 testi pozitif çıkan bir hasta semptomları göstermesine rağmen kuralları yok sayarak hayatına devam etti. 22 kişiyeğı saptanan kişinin gözaltına alındığı açıklamaları Manacor polis merkezi yaptı. Maskesiz halde işe gittiği belirlenen şahsın kasıtlı olarak virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada hastanın 40 derece ateşi olduğu ve mesai arkadaşlarının yüzlerine öksürerek ‘hepinize virüs bulaştıracağım’ dediği belirtildi.