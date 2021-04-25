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22 kişiye Covid-19 bulaştıran kişiye gözaltı!

İspanya'da yaşanan olayda Covid-19 testi pozitif çıkan ve semptomları göstermesine rağmen iş yerine giden kişinin 3'ü bebek olmak üzere 22 kişiye koronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Açıklamalar sonrasında kişi gözaltına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:47
22 kişiye Covid-19 bulaştıran kişiye gözaltı!
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İspanya’da yaşanan olayda 40 yaşında ki Covid-19 hastası 3’ü bebek olmak üzere 22 kişiye virüs bulaştırınca ekipler tarafından gözaltına alındı.

İspanya’nın Manacor şehrinde meydana gelen olayda 40 yaşında Covid-19 testi pozitif çıkan bir hasta semptomları göstermesine rağmen kuralları yok sayarak hayatına devam etti. 22 kişiye virüs bulaştırdığı saptanan kişinin gözaltına alındığı açıklamaları Manacor polis merkezi yaptı. Maskesiz halde işe gittiği belirlenen şahsın kasıtlı olarak virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada hastanın 40 derece ateşi olduğu ve mesai arkadaşlarının yüzlerine öksürerek ‘hepinize virüs bulaştıracağım’ dediği belirtildi.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:47
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Koronavirüsİspanya22 KişiVirüs BulaştırdıGözaltı
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