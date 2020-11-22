22 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayıları 6 binin üzerine çıktı

Korona virüs vaka sayılarında ki artış hız kesmeden devam ediyor. Bugün vaka sayısında 6 bin sınırı aşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.Açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan test sayısı 155 bin 516 olurken tespit edilen vaka sayısı 6 bin 17 oldu.

22 Kasım günü hastalığa bağlı 139 kişi hayatını kaybederken, salgının başladığı günden bu yana toplam vefat sayısı 12 bin 358 oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre ise ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda tedbir ve kısıtlamaların kısa süre içinde sonuç vermesi için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı ve maske, mesafe,el temizliği konusunda uyarılarını yineledi.

22 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU