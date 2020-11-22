İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

22 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayıları 6 binin üzerine çıktı

Korona virüs vaka sayılarında ki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 6 bin 17 oldu. 22 Kasım korona virüs vaka tablosu..

22 Kasım 2020 Pazar 20:13
22 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayıları 6 binin üzerine çıktı
Takip Et:

Korona virüs vaka sayılarında ki artış hız kesmeden devam ediyor. Bugün vaka sayısında 6 bin sınırı aşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.Açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan test sayısı 155 bin 516 olurken tespit edilen vaka sayısı 6 bin 17 oldu.


22 Kasım günü hastalığa bağlı 139 kişi hayatını kaybederken, salgının başladığı günden bu yana toplam vefat sayısı 12 bin 358 oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre ise ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda tedbir ve kısıtlamaların kısa süre içinde sonuç vermesi için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı ve maske, mesafe,el temizliği konusunda uyarılarını yineledi.

22 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 22.11.2020 20:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayıları22 Kasım Korona Virüs Vaka TablosuKoronavirüsVaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Kasım korona tablosu açıklandı! Son 24 saatte 5532 yeni vaka tespit edildi
21 Kasım korona tablosu açıklandı! Son 24 saatte 5532 yeni vaka tespit edildi
Pfizer, Covid-19 aşısı için FDA'ya başvuruda bulundu!
Pfizer, Covid-19 aşısı için FDA'ya başvuruda bulundu!
DSÖ: Remdesivir isimli ilacın Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmuyor
DSÖ: Remdesivir isimli ilacın Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmuyor
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti

Popüler Haberler

Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Kasım 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hasan Kaçan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizi oyuncusu Burak kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Eda’yı kim canlandırıyor? Canan Atalay'ın biyografisi
Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı film ne zaman çıkacak? Film kadrosunda hangi oyuncular var?
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm neden yok? Show Tv açıklaması!
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.